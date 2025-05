I dolcificanti tra falsi miti e consigli per utilizzo corretto

Con l'estate alle porte, torna l'attenzione sul benessere fisico. È il momento ideale per adottare uno stile di vita sano, che comprenda un'alimentazione bilanciata, esercizio regolare, idratazione adeguata e sonno di qualità. Piccoli accorgimenti, come la diminuzione del consumo di zuccheri, possono contribuire significativamente al recupero della forma fisica, rendendo l'estate ancora più piacevole e salutare.

Roma, 12 mag. (askanews) - Con l'avvicinarsi della stagione estiva, torna la voglia di rimettersi in forma. Adottare uno stile di vita sano che includa un'alimentazione equilibrata, l'attività fisica, un'adeguata idratazione e un sonno ristoratore possono favorire il recupero della forma fisica., A questi elementi si aggiungono anche piccoli accorgimenti, come la riduzione del consumo di zuccheri semplici, sostituendoli con le dosi consigliate di dolcificanti non calorici. Parola degli esperti che, insieme a Unione Italiana Food - Gruppo Edulcoranti, fanno chiarezza sui dolcificanti, sfatando falsimiti e offrendo consigli per un loro correttoutilizzo. C'è chi crede che facciano ingrassare, chi che aumentino l'appetito o che non siano sicuri. Ma cosa dice davvero la scienza? Il Dott. Luca Piretta, a tal proposito, ha dichiarato: "La popolazione mondiale sta vivendo una crisi di obesità ed uno dei modi per combatterla è sicuramente un'alimentazione corretta. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I dolcificanti, tra falsi miti e consigli per utilizzo corretto

Su altri siti se ne discute

Papilloma Virus, i falsi miti che ancora ostacolano la prevenzione dell'infezione sessualmente trasmessa più diffusa - L'HPV può determinare diverse forme tumorali: dal cancro della cervice uterina a quello orofaringeo. La prevenzione è fondamentale ma ancora troppo spesso ostacolata da credenze erronee. Con l’aiuto della Professoressa Caterina Rizzo, Ordinaria di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Pisa, abbiamo cercato di fare chiarezza sui falsi miti più comuni 🔗Leggi su vanityfair.it

I falsi miti sulle ibride: cosa non è vero - Quando si parla di auto ibride, spesso ci si imbatte in pregiudizi o pareri che poco rispecchiano la realtà in merito a questa tipologia di veicolo. La prima “accusa” è quella dell’autonomia troppo bassa. Nel caso delle elettriche, ancor più “mal giudicate” sotto questo frangente, è giusto ricordare che oggi, l’autonomia media delle auto elettriche in commercio si aggira tra i 350 e i 400 chilometri, con diversi modelli che superano anche i 600 chilometri con una sola ricarica. 🔗Leggi su quotidiano.net

Giornata Mondiale del Tennis (4 marzo 2025): come sfatare i falsi miti - Si avvicina sempre di più la Giornata Mondiale del Tennis 2025. In occasione della ‘celebre’ giornata del 4 marzo – pensata per celebrare al meglio i valori fondamentali che tale disciplina raffigura (dall’inclusione al rispetto reciproco passando per lo spirito di squadra), Aspria Harbour Club – oasi di sport e relax in zona San Siro e club di tennis e padel più esclusivo della città – ha coinvolto Salvatore Praino. 🔗Leggi su danielebartocciblog.it

I dolcificanti, tra falsi miti e consigli per utilizzo corretto; La dieta per diabetici: 3 falsi miti e consigli dell’esperta; Dieta contro la Candida: consigli, miti e verità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Falsi miti sul cioccolato: 5 credenze da sfatare - Ecco allora cinque falsi miti sul cioccolato assolutamente da ... che viene sostituito da dolcificanti alternativi come stevia, eritritolo, xilitolo o sciroppo d’agave, i quali hanno un impatto ... 🔗menshealth.com