I diagrammi e il senso del mondo | una sorpresa in Fondazione Prada

La mostra "I diagrammi e il senso del mondo" presso la Fondazione Prada sorprende con la sua capacità di trasformare mappe e diagrammi in opere d'arte affascinanti. Questa esposizione, che si tiene a Venezia, offre un'interpretazione nuova e articolata della realtà, permettendo di esplorare il mondo attraverso un linguaggio visivo inaspettato e profondo.

Venezia, 12 mag. (askanews) - Forse è difficile immaginare che una mostra dedicata a mappe e diagrammi possa essere qualcosa di realmente affascinante ed esteticamente potente, qualcosa che in un certo modo offra un'immagine del mondo più lucida e articolata. Eppure succede esattamente questo con l'esposizione "Diagrams" in FondazionePrada a Venezia, un viaggio dentro la comunicazione visiva di dati come dispositivo in grado di costruire senso, comprensione o manipolazione e come strumento pervasivo per analizzare, capire e trasformare il mondo. Concepita e curata dallo studio AMOOMA, fondato da Rem Koolhaas, la mostra vuole promuovere il dialogo e la riflessione speculativa sul rapporto tra intelligenza umana, fenomeni scientifici e culturali e la creazione e diffusione della conoscenza. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I diagrammi e il senso del mondo: una sorpresa in Fondazione Prada

Approfondimenti da altre fonti

Roby Facchinetti: «La paternità per me è il vero senso della vita. Ai nostri figli stiamo regalando un mondo dove non c’è speranza, ma mi fido delle nuove generazioni» - L'artista presenta Parsifal. L’uomo delle stelle e si racconta: dal rapporto con Dio all'educazione dei figli: «I social non insegnano, creano solo un mondo che non esiste, perfetto, che va a scontrarsi con la realtà che invece è tutta un’altra cosa» 🔗Leggi su vanityfair.it

Sci alpino, finali Sun Valley: sorpresa Feurstein, Coppa del Mondo di super-G a Odermatt - Lukas Feurstein vince in super-G a Sun Valley. Prima vittoria stagionale per l’austriaco, e per l’Austria, in Coppa del Mondo che taglia il traguardo in 1’10”96 e rifila 19 centesimi al connazionale Raphael Haaser. “Sono molto contento per aver vinto nell’ultima gara stagionale. Non era un super-G facile. C’era poca visibilità e la pista era abbastanza mossa. Per fortuna sono riuscito a fare molto bene. 🔗Leggi su sportface.it

Mulè “La mostra di Santa Rosalia porta il senso di Palermo nel mondo” - ROMA (ITALPRESS) – “È una mostra straordinaria perché porta il senso di Palermo e della Sicilia alla Camera per cominciare un viaggio in tutto il mondo. Lo fa con quella forza che proviene non dalla credenza, ma dalla devozione intima e intensa dei palermitani verso Santa Rosalia. L’anno scorso i 400 anni, quest’anno i ‘400 più 1’ perché nel 1625 ci fu la famosa processione con cui grazie a Santa Rosalia e ai resti recuperati si fermò la peste a Palermo. 🔗Leggi su unlimitednews.it

I diagrammi e il senso del mondo: una sorpresa in Fondazione Prada; Il Papa scherza in inglese con i giornalisti: Se siete svegli applaudite alla fine. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

I diagrammi e il senso del mondo: una sorpresa in Fondazione Prada - Venezia, 12 mag. (askanews) - Forse è difficile immaginare che una mostra dedicata a mappe e diagrammi possa essere qualcosa di realmente affascinante ed esteticamente potente, qualcosa che in un cert ... 🔗libero.it