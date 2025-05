I Dazi il perché e le conseguenze | Dollaro Borse ed Economia reale

L'amministrazione Trump ha segnato una svolta nelle relazioni economiche globali, introducendo dazi che hanno influenzato dollaro, mercati e economia reale. Attraverso l'ideologia MAGA, si è assistito a un ripensamento del soft power americano, con conseguenze sia positive che negative per il commercio internazionale e la crescita economica mondiale.

L’amministrazione Trump rappresenta un cambiamento radicale nel quadro geopolitico e nelle relazioni economiche mondiali. L’ideologia del movimento MAGA (Make America Great Again) rinnega alcuni dei pilastri sui quali si è basato il soft power americano in questo dopoguerra e che ha fornito anche una giustificazione, a volte imperfetta, dell’uso della forza militare. Vengono considerati come sprechi da eliminare gli aiuti di USAID, che per molti decenni hanno rappresentato un robusto aiuto ai paesi più poveri del mondo. Viene rinnegato il multilateralismo e con esso tutte le istituzioni che hanno dato sostanza all’idea che in linea di principio le relazioni fra paesi sono gestite secondo criteri di diritto. Sono così in crisi l’Organizzazione Mondiale delle Sanità, il Wto – l’Organizzazione Mondiale del Commercio, le istituzioni di Bretton Woods – Fondo Monetario e Banca Mondiale (fra i cui compiti rientra teoricamente anche quello di dare un giudizio sulla sostenibilità delle politiche economiche degli Stati Uniti) e tutte le agenzie delle Nazioni Unite. 🔗Leggi su Ildenaro.it

