I conti in rosso del Vaticano | spese a 12 miliardi di euro

nuovo pontefice, Leone XIV, complesso e delicato. La Chiesa si trova di fronte a una sfida cruciale: rimettere in sesto le finanze vaticane senza compromettere la sua missione. Il deficit strutturale di 70 milioni l'anno e il calo delle donazioni pongono interrogativi su come attrarre risorse e reinvestire nella comunità, garantendo al contempo un equilibrio difficile da raggiungere in un contesto di crescenti pressioni economiche e sociali.

Un deficit strutturale da 70 milioni l’anno da correggere. E un calo costante delle donazioni. È questo il dilemma economico che dovrà affrontare il nuovo pontefice, Leone XIV. In altre parole: come rimpolpare le easuste casse vaticane, riportando in equilibrio i conti, senza dover ricorrere a tagli lineari, che anche nella Chiesa suscitano forti resistenze. Un compito, quello che attende il nuovo Papa, certo più prosaico di quello attinente alle questioni di fede, ma non meno urgente. Perché il risanamento delle finanze vaticane non appare più rinviabile.E forse anche questo aspetto potrebbe aver pesato sul Conclave che ha eletto Prevost. La sua orgine statunitense, infatti, unita alla sua vicinanza con i vescovi Usa potrebbe infatti invertire il trend decrescente delle donazioni dei fedeli americani. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I conti in rosso del Vaticano: spese a 1,2 miliardi di euro

