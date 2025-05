i consiglieri destro e dainotto di naro e castrofilippo aderiscono a forza italia

In breve da Zazoom:

I consiglieri comunali Gera Destro di Naro e Ilenia Dainotto di Castrofilippo hanno ufficialmente aderito a Forza Italia, portando con sé esperienze e competenze preziose. Gera Destro, una figura di spicco nel panorama politico locale e prima donna consigliere comunale a Naro, ha rivestito ruoli significativi in ambito sanitario e ambientale, mentre Dainotto rappresenta una nuova generazione di leader impegnati nel territorio.

