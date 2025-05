I carabinieri docenti d' eccezione per gli alunni della scuola primaria G B Casti

I Carabinieri sono stati veri e propri docenti d'eccezione per gli alunni della scuola primaria G.B. Casti. Anche quest'anno, numerosi incontri hanno coinvolto gli studenti, grazie a un consolidato progetto dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, volto a promuovere la cultura della legalità e la sicurezza nelle scuole pubbliche.

