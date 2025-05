I 283 milioni del Pr Fesr l' assessore Tamajo incontra imprenditori e sindacati per definire gli investimenti

Oggi è stato lanciato un importante messaggio riguardo alla necessità di un continuo confronto tra le istituzioni regionali e le categorie produttive. L'obiettivo è garantire che le strategie di investimento dei fondi strutturali rispondano alle concrete esigenze del territorio e delle imprese siciliane, promuovendo uno sviluppo più sostenibile e mirato. La collaborazione è fondamentale per valorizzare appieno le potenzialità economiche della Sicilia.

"Un confronto costante con le categorie produttive per far sì che le strategie di investimento dei fondi strutturali operate dalle istituzioni regionali siano sempre più aderenti alle reali esigenze del territorio e delle realtà imprenditoriali siciliane". Questo il messaggio lanciato oggi.

