I 10 musei italiani più visitati nel 2024 4 sono a Roma

Nel 2024, i musei italiani hanno attirato milioni di visitatori, con Roma che brilla con quattro straordinarie realtà. In cima alla lista si trova il Colosseo, simbolo iconico della capitale, che ha accolto quasi 15 milioni di persone e generato oltre 100 milioni di euro in incassi. Scopriamo insieme i dieci musei più visitati d'Italia!

Al primo posto della classifica dei museiitaliani più visitati nel 2024 c'è il Colosseo, che ha fatto registrare quasi 15 milioni di visitatori, per la precisione 14.733.395, e oltre 100 milioni di euro di incassi. 🔗Leggi su Fanpage.it

