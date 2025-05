Hyundai Inster la piccola che pensa in grande | ora accoglie 5 persone

Sotto al cofano, la motorizzazione elettrica da 115 CV alimentata da una batteria da 49 kWh garantisce fino a 359 km di autonomia WLTP 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hyundai Inster, la piccola che pensa in grande: ora accoglie 5 persone

Hyundai Inster, tecnologia al top. Dalla guida autonoma di livello 2 al riconoscimento vocale - La Hyundai Inster è la sola auto del segmento a offrire di serie la guida autonoma di livello 2 (su una scala che arriva a 5, ma solo alcuni costruttori premium arrivano a offrire il 3, su modelli peraltro che costano non meno di quattro volte tanto). Anche solo questo “dettaglio” basterebbe per descrivere come moderno e tecnologico questo Suv compatto. Solo che non è affatto l’unico.C’è, ad esempio, un avanzato sistema di infotainment con uno schermo a cristalli liquidi (LCD) decisamente grande per un modello così compatto, 10. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Hyundai Italia, l’ad Francesco Calcara: “Inster ideale per la città. E avremo anche altre novità” - Dal 2 settembre 2024, Francesco Calcara ha assunto il ruolo di President & Ceo di Hyundai Motor Company Italy, la filiale italiana del costruttore coreano. Abbiamo parlato con lui di obiettivi e prospettive dell’azienda, nonché della nuovo modello arrivato in gamma: la citycar elettrica Inster.Lei ha una grande esperienza maturata nel mondo dell’auto lavorando per brand di grande spessore e riconoscibilità. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Hyundai Inster, lo sport utility elettrico e compatto pensato su misura per l’Italia - Dalla Corea del Sud, ma su misura per l’Italia. Da Gwangju, con il suo quasi milione e mezzo di abitanti la sesta città più popolosa della nazione, alle strade del Belpaese, spesso strette a nemmeno raramente piuttosto tortuose. La Hyundai Inster viene fabbricata per tutto il mondo nello stabilimento che si trova nella parte meridionale della nazione asiatica e con le sue dimensioni compatte (3,82 di lunghezza e 1,61 di larghezza, retrovisori esterni esclusi) sembra fatta su misura per le esigenze degli automobilisti italiani, che da anni consacrano una macchina di poco più corta come quella ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Hyundai Inster: la city car elettrica compatta diventa a 5 posti, con un sovraprezzo "simbolico" - Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. In genere l'icona si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo. Potrebbero essere installati più blocchi ... 🔗automoto.it

Hyundai INSTER per la città: compatta, elettrica, sorprendente - La Hyundai INSTER ha debuttato sul mercato italiano lasciando il segno. Le dimensioni ridotte, appena 3,82 metri di lunghezza, si rivelano perfette per affronta ... 🔗tecnoandroid.it

Hyundai Inster cinque posti, costa 150 euro ma si sfrutta - E' disponibile a listino prezzi Hyundai 2025 la Inster con l'optional dei 5 posti a bordo, ma quanto costa esattamente? 🔗missionline.it