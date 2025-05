hockey tifoso lodigiano picchiato all esterno del palazzetto prima della gara del forte

In breve da Zazoom:

Forte dei Marmi, 12 maggio 2025 – Una brutale, codarda, aggressione nelle vicinanze del PalaForte appena pochi minuti prima del fischio d’inizio della partita, valevole per gara 1 della semifinale playoff, tra Forte e Lodi.È accaduta sabato sera, attorno alle 20,40, quando un’ambulanza è stata allertata per soccorrere un tifosolodigiano aggredito da un gruppetto - il numero al momento non è dato saperlo, ma le autorità si sono messe subito in moto per far luce sulla vicenda - di pseudo tifosi Fortemarmini.L’evento, chiaramente deprecabile e da stigmatizzare, non ha impedito il regolare svolgimento della partita, ma la notizia del fattaccio è circolata fin da subito per tutto il PalaForte. Secondo una prima ricostruzione, il tifosolodigiano – Paolo Gatti, così ha scritto il presidente del Forte Piero Tosi sul suo profilo social, fra l’altro molto conosciuto in paese e da sempre apprezzato per il suo carattere mite – è stato aggredito da più tifosi e sarebbe stato lasciato esanime fuori dalla struttura. 🔗Leggi su Lanazione.it