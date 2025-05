Hockey la TR Azzurra Novara vince e si gioca la salvezza all' ultimo match

La TR Azzurra Novara conquista una vittoria decisiva a Sandrigo, trionfando con un punteggio di 3-5. Questo successo permette alla squadra di gestire il proprio destino nella lotta per la salvezza in A1. Ora, la formazione del presidente Scacchetti si prepara all'ultimo match, pronta a pianificare la permanenza nel campionato di massima serie.

