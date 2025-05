hockey ghiaccio svizzera e svezia si prendono due vittorie pesanti ai mondiali 2025 cechia a valanga

Nella giornata di oggi ai Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio, Svizzera e Svezia si sono distinte con due vittorie decisive, dimostrando un gioco di alta qualità. Nel Gruppo A, l’Austria ha conquistato una vittoria emozionante contro la Slovacchia ai rigori, mentre il torneo continua a regalare sorprese e intensità. Ecco i dettagli della giornata.

Una nuova giornata dei Mondiali2025 di Hockey su ghiaccio, per quanto riguarda la prima fase del torneo iridato di quest’anno, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose fra Gruppo A e Gruppo B.Gruppo AL’Austria la spunta per 3-2 contro la Slovacchia agli shoot out, in una partita incredibile con gli austriaci capaci di andare sul 2-0 in apertura, salvo poi farsi riprendere con un gol per tempo fra la seconda e la terza ripresa dagli slovacchi. A risolvere il duello, alla fine, è stata la rete di Schneider in abbinata all’errore di Kristof.Nell’altra gara della pool invece, la Svezia padrona di casa l’ha spuntata 2-1 contro la Finlandia grazie alle reti di Carlsson e Brodin rendendo vani i tentativi di rimonta di dei rivali, al netto del gol di Pesonen.Gruppo BRumorosissimo 3-0 della Svizzera che manda al tappeto gli Stati Uniti. 🔗Leggi su Oasport.it