Ho visitato 38 Paesi ma per le mie radici amo queste tre città che non smetto mai di consigliare | la breve lista della scrittrice

Veena McCoole ha girato il mondo ? 38 Paesi finora ? ma quando qualcuno le chiede quali siano le sue mete del cuore, non ha dubbi. «Sono nata e cresciuta a Singapore, con una madre. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Ho visitato 38 Paesi, ma per le mie radici amo queste tre città che non smetto mai di consigliare»: la breve lista della scrittrice

Cosa riportano altre fonti

Trump a Rutte: Ho fatto pagare di più per la difesa ai Paesi Nato e ora è più forte - (Agenzia Vista) Usa, 14 marzo 2025 "Quando sono andato per la prima volta alla Nato ho notato che erano pochissimi gli Stati che pagavano, e se lo facevano, non pagavano la loro giusta quota... Sono riuscito a raccogliere centinaia di miliardi di dollari Il denaro ha iniziato ad arrivare a pioggia e la Nato è diventata molto più forte grazie alle mie azioni2. Così Trump nell'incontro nello Studio Ovale con Mark Rutte. 🔗Leggi su iltempo.it

Trump a Rutte: Ho fatto pagare di più per la difesa ai Paesi Nato e ora è più forte - (Agenzia Vista) Usa, 14 marzo 2025 "Quando sono andato per la prima volta alla Nato ho notato che erano pochissimi gli Stati che pagavano, e se lo facevano, non pagavano la loro giusta quota... Sono riuscito a raccogliere centinaia di miliardi di dollari Il denaro ha iniziato ad arrivare a pioggia e la Nato è diventata molto più forte grazie alle mie azioni2. Così Trump nell'incontro nello Studio Ovale con Mark Rutte. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

«Io militare, ho lavorato in 33 Paesi ora mi fermo: stregato da Partenope» - Questa storia inizia a New York, a Long Island, dove il giovane Andrew Stockstad ascolta le storie di suo padre Mike, che, da marinaio, ha circumnavigato il mondo con la propria nave. Andrew cresce... 🔗Leggi su ilmattino.it

Ne parlano su altre fonti

«Ho visitato 38 Paesi, ma per le mie radici amo queste tre città che non smetto mai di consigliare»: la breve; La ripresa deve andare avanti nel Libano meridionale, afferma un alto funzionario degli aiuti; «Ho viaggiato in 86 Paesi: ecco 5 mete (non scontate) che mi hanno lasciata a bocca aperta»: c'è anche l'Itali; Sette anni a piedi nel mondo. 🔗Ne parlano su altre fonti

«Ho viaggiato per un anno e mezzo con poco budget: ecco i Paesi più economici che ho visitato e quanto ho speso al giorno» - mentre Paesi come Singapore e Giappone hanno superato ogni aspettativa in termini di costi. «In Giappone ho speso 121 dollari al giorno, il doppio del mio budget. Ma imparare a fare sushi e ... 🔗msn.com