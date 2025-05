ho tenuto stretto il corpicino di mio figlio morto temevo me lo buttassero in mare

“La morte di papà mi ha dato la forza per non impazzire e riprendere a cantare. Il tumore? L’ho tenuto per me, per pudore”: Pierdavide Carone dopo “Ora o mai più” - Pierdavide Carone è uno dei cantatori più bravi della nostra musica. Ma si sa, a volte talento e bravura non bastano per sfondare completamente. A volte il destino infausto ci mette lo zampino, altre volte invece è la discografia, quella ossessionata dallo streaming, a segare le gambe e le speranze di un artista. Pierdavide Carone è diventato famoso grazie alla nona edizione di “Amici di Maria de Filippi”, dove vince il premio della critica e si classifica al terzo posto. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it