Ho fatto una ca**ata | la telefonata di Emanuele De Maria alla mamma dopo aver ucciso la collega a Milano

Emanuele De Maria e la telefonata alla madre: “Ho fatto una caz…a”. Ragazzino sfiorato dalla caduta - Emanuele De Maria, il 35enne morto suicida dopo aver accoltellato un collega ed essere l’ultimo ad aver visto in vita Chamila Wijesuriya, venerdì pomeriggio dopo avere probabilmente lasciato il corpo della donna tra le sterpaglie del parco Nord, si è incamminato verso la metropolitana Bignami di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, prima di salire su un vagone ha telefonato alla madre: “Vi chiedo perdono, ho fatto una cazz…”. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

