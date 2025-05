Hellas Verona 40 anni fa lo Scudetto Leggendario su Sky e NOW il racconto di Giorgio Porrà

Giorgio Porrà rivive l'incredibile impresa del Verona 1985, il celebre scudetto guidato da Bagnoli, che ha segnato un'epoca di calcio visionario e autentico. Non perdere la nuova puntata di “L’Uomo della Domenica – Discorso su due piedi”, in onda su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con interviste esclusive a protagonisti come Briegel e tanti altri. Disponibile anche on demand.

GiorgioPorrà racconta l’impresa del Verona 1985: ScudettoLeggendario firmato Bagnoli, simbolo di un calcio visionario, operaio, libero da ogni retorica. L’appuntamento con la nuova puntata de “L’Uomo della Domenica – Discorso su due piedi”, su Sky Sport Calcio, e in streaming su NOW. Disponibile on demand. Con le voci e le interviste di Briegel, V. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Hellas Verona, 40 anni fa lo Scudetto Leggendario, su Sky e NOW il racconto di Giorgio Porrà

Hellas Verona, i 40 anni di un sogno epico - Roma, 3 mag – “Senza un gemito la provincia moriva al bar”, cantavano nel 1979 in Verona beat I Gatti di Vicolo Miracoli. Ma nel 1985 la provincia, dai banconi del bar della provincia fino a quelli del centro città, è salita per sempre nell’Olimpo del calcio italiano: il 12 maggio, a Bergamo, l’Hellas Verona infatti conquistava uno storico Scudetto, l’ultimo veramente proletario del calcio italiano, un trofeo immortale che proprio in questi giorni celebra i suoi 40 anni di gloria. 🔗Leggi su ilprimatonazionale.it

