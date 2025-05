Hellas Verona 40 anni dalla conquista dello Scudetto

Hellas Verona celebra 40 anni dalla storica conquista dello scudetto, un traguardo che ha segnato indelebilmente la storia del calcio italiano. Il 12 maggio 1985, con una giornata di anticipo, la squadra di Osvaldo Bagnoli scrisse una pagina fondamentale, dimostrando che il lavoro di squadra e la determinazione possono superare ogni difficoltà, anche senza grandi fuoriclasse. Riviviamo insieme questa straordinaria avventura.

Hellas Verona, i 40 anni di un sogno epico - Roma, 3 mag – “Senza un gemito la provincia moriva al bar”, cantavano nel 1979 in Verona beat I Gatti di Vicolo Miracoli. Ma nel 1985 la provincia, dai banconi del bar della provincia fino a quelli del centro città, è salita per sempre nell’Olimpo del calcio italiano: il 12 maggio, a Bergamo, l’Hellas Verona infatti conquistava uno storico Scudetto, l’ultimo veramente proletario del calcio italiano, un trofeo immortale che proprio in questi giorni celebra i suoi 40 anni di gloria. 🔗Leggi su ilprimatonazionale.it

Il Verona che vinse lo Scudetto giocando contro Maradona, Rummenigge e Platini - In estate, poi, il Verona aveva acquistato due giocatori di alto livello: il centrocampista tedesco Hans-Peter Briegel, che aveva vinto gli Europei con la Germania nel 1980 ed era arrivato in finale ... 🔗ilpost.it

