hellas verona 40 anni dalla conquista dello scudetto un percorso straordinario la provincia contro le grandi

Quarant'anni fa, l'Hellas Verona scrisse una pagina memorabile nella storia del calcio italiano, conquistando il suo primo e unico scudetto il 12 maggio 1985. Sotto la guida di Osvaldo Bagnoli, la squadra, priva di fuoriclasse, dimostrò che il lavoro di squadra e la determinazione possono superare ogni ostacolo. Questo straordinario trionfo rimane una delle favole più amate e celebrate nel panorama calcistico nazionale.

Hellas Verona, 40 anni fa lo Scudetto Leggendario, su Sky e NOW il racconto di Giorgio Porrà - Giorgio Porrà racconta l'impresa del Verona 1985: scudetto leggendario firmato Bagnoli, simbolo di un calcio visionario, operaio, libero da ogni retorica.