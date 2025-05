Hashish e cocaina | fermati un 14enne e una 50enne

Sabato 10 maggio, la polizia ha effettuato un controllo su un gruppo di giovani, portando alla scoperta di due persone in possesso di sostanze stupefacenti. Un 14enne è stato trovato con alcuni grammi di hashish, mentre una 50enne aveva con sé cocaina. L’operazione evidenzia l’attenzione delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di droga.

Due persone, un 14enne e una 50enne, sono stati controllati dalla polizia e sono stati trovati con alcuni grammi di Hashish uno e cocaina l'altra.Il primo controllo della polizia è avvenuto nel pomeriggio di sabato 10 maggio, quando gli agenti hanno controllato un gruppo di giovani in.

