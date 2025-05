Hanno tenuto i figli di 8 e 10 anni chiusi in una casa degli orrori per quattro anni | Quando li abbiamo liberati hanno toccato l’erba con stupore

A Toleo, piccolo centro residenziale vicino Oviedo, nel nord della Spagna, una famiglia ha vissuto per oltre tre anni nel buio. Un vero e proprio lockdown che ha privato tre bambini persino della luce del sole. A scoprire tutto è stata una vicina. Insospettita da strani movimenti, ha monitorato per mesi i comportamenti di un uomo apparentemente solo. La polizia è intervenuta il 28 aprile e ha trovato due gemelli di otto anni e il loro fratello di dieci, chiusi in casa dal dicembre 2021. La madre, Melissa Ann Steffen, americana di 48 anni, e il padre, Christian Steffen, tedesco di 53, sono stati arrestati.L’allarme è partito il 14 aprile, Quando Silvia Gómez Anson, professoressa di economia dell’Università di Oviedo, ha consegnato alla polizia un rapporto dettagliato su quella casa. “All’inizio non c’era niente di particolarmente eclatante”, ha raccontato un agente a El Español, “ma i genitori cominciarono a comportarsi in modo strano Quando chiesero di entrare”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hanno tenuto i figli di 8 e 10 anni chiusi in una “casa degli orrori” per quattro anni: “Quando li abbiamo liberati hanno toccato l’erba con stupore”

