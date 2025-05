“Hanno sbattuto un 18enne contro il muro e picchiato con la ricetrasmittente” | chiesto il processo per 2 poliziotti

La Procura di Milano ha avviato un'inchiesta su due poliziotti accusati di aver aggredito un 18enne durante un intervento. Secondo le accuse, gli agenti avrebbero usato violenza, ammanettandolo e colpendolo ripetutamente con una ricetrasmittente. La richiesta di processo mette in luce un grave episodio di abuso di autorità nel contesto delle forze dell’ordine.

