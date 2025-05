Hamas | Rilasciamo l' ostaggio americano Idan Alexander | Colloqui con gli Usa per tregua e aiuti a Gaza

IdanAlexander, cittadinanza israelo-americana, è tenuto prigioniero a Gaza da 583 giorni. Israele: "Iran regime più pericoloso al mondo, non può avere un'arma nucleare" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hamas: "Rilasciamo l'ostaggio americano Idan Alexander" | "Colloqui con gli Usa per tregua e aiuti a Gaza"

Media: "Hamas tiene colloqui con gli Stati Uniti sulla tregua e sull'ingresso degli aiuti" | L'annuncio del gruppo terroristico: "Rilasciamo l'ostaggio americano Idan Alexander" - I miliziani: "Gaza sia amministrata da un governo tecnico". Israele: "Iran regime più pericoloso al mondo, non può avere un'arma nucleare" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Hamas rilascerà l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander e i corpi di quattro ostaggi - Questa mattina Hamas ha annunciato di aver accettato di liberare tutti gli ostaggi americani ancora tenuti prigionieri a Gaza. Cinque cittadini americani sono attualmente tenuti prigionieri a Gaza. Dei prigionieri americani, si ritiene che solo uno, Edan Alexander, sia ancora vivo. L'accordo di Hamas significa che restituirà Alexander e i corpi degli altri quattro ostaggi americani.Nella dichiarazione si legge: «Ieri, la delegazione della leadership di Hamas ha ricevuto una proposta dai fratelli mediatori per riprendere i negoziati. 🔗Leggi su panorama.it

Hamas pubblica le immagini dell’ostaggio israelo-americano Edan Alexander. «Questa è la mia faccia ricordatela» – Il video - Il braccio armato di Hamas, le Brigate Ezzedine al-Qassam, hanno diffuso un video di tre minuti di un ostaggio a Gaza, il cittadino israelo-americano Edan Alexander, che in camera accusa il governo di non fare nulla per il suo rilascio. L’Afp non è stata al momento in grado di verificare la sua autenticità.Chi è Edan Alexander e cosa dice nel video«Stiamo perdendo la speranza… veramente stiamo perdendo la speranza. 🔗Leggi su open.online

