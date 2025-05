Hamas ha liberato l'ostaggio americano Idan Alexander, giunto in Israele, dove ha necessitato di assistenza per camminare. La sua liberazione è avvenuta senza cerimonie pubbliche, ma nel suo paese d'origine, gli Stati Uniti, centinaia di persone lo attendevano con speranza e apprensione.

© Ilgiornale.it - Hamas libera l'ostaggio Usa Idan Alexander. Arrivato in Israele: "Gli serve aiuto per camminare"

Il giovane soldato è stato libera to senza cerimonia pubblica. In centinaia ad attendere il rilascio nella sua città natale negli Usa 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Trump, via alla missione a Riad. Piano di tregua a Gaza e affari. Hamas libera l'ostaggio Usa - La bozza: governo di transizione e sicurezza della Striscia. In Arabia Musk, Zuckerberg, Altman e Fink 🔗 Leggi su ilgiornale.it

Hamas libera l'ostaggio americano Edan Alexander: arrivato in Israele | Netanyahu non cambia i piani: "Israele intensificherà i combattimenti" - I fondamentalisti della Striscia hanno dichiarato che "negoziati seri e responsabili porteranno risultati concreti nel rilascio dei prigionieri (rapiti)". Trump: "La liberazione dell'ostaggio è un primo passo per la fine del conflitto" 🔗 Leggi su tgcom24.mediaset.it

Hamas libera da Gaza l’ostaggio Edan Alexander: «Ha bisogno di aiuto per camminare». E Trump preme su Netanyahu per un nuovo cessate il fuoco - Hamas ha liberato l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander. Il 21enne, sequestrato e portato a Gaza il 7 ottobre 2023 mentre era in servizio con l’esercito, è stato consegnato alla Croce Rossa nella zona di Khan Younis. Secondo Al Jazeera, che ha diffuso la prima foto della liberazione, Edan Alexander «è in salute, ma ha avuto bisogno di aiuto per camminare quando è stato consegnato alla Croce Rossa». 🔗Leggi su open.online