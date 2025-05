Hamas libera l’ostaggio americano | fine della prigionia per il soldato Edan Alexander Meloni | Impulso decisivo dagli Usa

Hamas ha liberato oggi il soldato israelo-americano Edan Alexander, ventunenne cresciuto nel New Jersey, rapito il 7 ottobre 2023. La sua liberazione, avvenuta nella zona meridionale di Gaza, segna la fine della sua prigionia e ha ricevuto un impulso decisivo dagli Stati Uniti, sottolineando l'importanza della diplomazia internazionale in situazioni di crisi.

Hamas ha rilasciato oggi, nella zona meridionale di Gaza, il soldato israelo-americanoEdanAlexander, ventunenne cresciuto nel New Jersey, rapito il 7 ottobre 2023 durante il raid alle basi militari israeliane al confine con la Striscia. Il giovane, arruolato nelle forze di difesa israeliane, era stato catturato vivo — un’anomalia in un attacco segnato da una violenza brutale — e da allora tenuto in ostaggio per 580 giorni.Rilascio puntuale, senza scenaAlle 17:30 in punto, ora italiana, Edan è stato consegnato alla Croce Rossa nei pressi di Khan Younis. Questa volta, nessuna parata dell’orrore né passerelle propagandistiche di Hamas. Un rilascio sobrio, delicato per certi versi, definito come «gesto di buona volontà» da parte del gruppo terrorista palestinese nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, atteso domani nella Regione per una visita carica di aspettative. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hamas libera l’ostaggio americano: fine della prigionia per il soldato Edan Alexander. Meloni: “Impulso decisivo dagli Usa”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hamas libera l'ostaggio americano Edan Alexander - Si chiama Edan Alexander l'ostaggio israelo-americano liberato da Hamas a Khan Yunis. Ultimo rapito con cittadinanza statunitense ancora in vita, Alexander termina oggi, a 21 anni, un calvario durato 584 giorni di prigionia. 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Hamas libera l'ostaggio americano Edan Alexander: arrivato in Israele | Netanyahu non cambia i piani: "Israele intensificherà i combattimenti" - I fondamentalisti della Striscia hanno dichiarato che "negoziati seri e responsabili porteranno risultati concreti nel rilascio dei prigionieri (rapiti)". Trump: "La liberazione dell'ostaggio è un primo passo per la fine del conflitto" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Hamas libera l’ultimo ostaggio con passaporto americano: Trump esulta mentre Netanyahu si smarca e dichiara: “La guerra non si ferma” - Dopo la trattativa lampo e top secret tra Hamas e gli Stati Uniti, da cui è stato estromesso il governo israeliano di Benjamin Netanyahu, il movimento palestinese ha liberato l’ultimo ostaggio dotato di passaporto americano.Si tratta di Edan Alexander che, come già accaduto nei mesi scorsi, è stato affidato alla Croce Rossa, che poi lo ha riportato a Tel Aviv. Una liberazione inattesa con cui Hamas, secondo quanto riporta il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, si aspetta che il presidente americano Donald Trump faccia pressioni su Netanyahu affinché “riapra i valichi, consentendo il flusso ... 🔗Leggi su lanotiziagiornale.it

Khan Younis, Hamas libera l'ostaggio americano. Netanyahu: Ne mancano altri, nessuna tregua - Netanyahu:La liberazione di Alexander grazie alla nostra pressione militare e a quella diplomatica del presidente Trump; Gaza, Hamas libera l’ostaggio Usa Idan Alexander: “Sta bene, ma avuto bisogno di aiuto per…; Hamas libera il soldato israelo-americano Alexander; Hamas libera ostaggio con passaporto USA: Trump esulta. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Hamas libera l'ostaggio Usa Idan Alexander. Arrivato in Israele: "Gli serve aiuto per camminare" - Il giovane soldato è stato liberato senza cerimonia pubblica. In centinaia ad attendere il rilascio nella sua città natale negli Usa ... 🔗msn.com

Gaza, Hamas libera l’ostaggio israelo-americano Edan Alexander: “Ora negoziamo cessate il fuoco” - Hamas annuncia la liberazione del soldato israelo-americano Edan Alexander, un gesto unilaterale verso gli Stati Uniti mentre Gaza è allo stremo ... 🔗fanpage.it

Khan Younis, Hamas libera l'ostaggio "americano". Netanyahu: "Ne mancano altri, nessuna tregua" - Hamas conferma il rilascio dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander Hamas ha confermato il rilascio dell'ostaggio israeliano-americano Edan Alexander, aprendo la strada a un possibile ritorno ai ... 🔗msn.com