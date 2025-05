Hamas libera l' ostaggio americano Edan Alexander Trump vola nel Golfo e punta sull' economia

Hamas ha liberato l'ostaggio americano Edan Alexander, mentre Donald Trump si prepara a partire per il Golfo, dove punta a rafforzare relazioni economiche. Questa missione segna il primo viaggio all'estero del presidente nel suo secondo mandato, evidenziando l'importanza strategica della regione nel panorama commerciale globale. Il tour mediorientale di Trump inizia domani.

E’ il Golfo, con le sue ricchezze e le sue grandi potenzialità economico-commerciali, la destinazione del primo viaggio all’estero del presidente americano Donald Trump nel suo secondo mandato. Il capo della Casa Bianca è da poco decollato da Washington e domani inizierà il suo tour mediorientale recandosi in Arabia Saudita, poi in Qatar ed Emirati arabi uniti . Manca la tradizionale tappa in. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hamas libera l'ostaggio americano Edan Alexander. Trump vola nel Golfo e punta sull'economia

