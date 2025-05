Hamas libera l' ostaggio americano Edan Alexander Trump vola nel Golfo e punta su economia

Hamas ha rilasciato l'ostaggio americano Edan Alexander, mentre Donald Trump si dirige verso il Golfo per il suo primo viaggio all'estero nel secondo mandato. Con un focus sull'economia e le potenzialità della regione, il presidente americano ha appena lasciato Washington e si appresta a iniziare un importante tour mediorientale.

E' il Golfo, con le sue ricchezze e le sue grandi potenzialità economico-commerciali, la destinazione del primo viaggio all'estero del presidente americano Donald Trump nel suo secondo mandato. Il capo della Casa Bianca è da poco decollato da Washington e domani inizierà il suo tour mediorientale recandosi in Arabia Saudita, poi in Qatar ed Emirati arabi uniti.

