Hamas libera l' ostaggio americano Edan Alexander | arrivato in Israele | Netanyahu non cambia i piani | Israele intensificherà i combattimenti

Hamas ha liberato l'ostaggio americano Edan Alexander, ora arrivato in Israele. Nonostante ciò, Netanyahu ribadisce l'intenzione di intensificare i combattimenti. I fondamentalisti della Striscia affermano che "negoziati seri e responsabili" possono garantire il rilascio di altri prigionieri. Anche Trump commenta, definendo la liberazione un passo importante verso la fine del conflitto.

Hamas libera l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander. Trump preme su Netanyahu per il cessate il fuoco: domani negoziati in Qatar - Hamas ha consegnato alla Croce Rossa l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander nella zona di Khan Younis. Il 21enne, sequestrato e portato con la forza a Gaza il 7 ottobre 2023 mentre era in servizio con l’esercito, è atteso ora in Israele, dove si ricongiungerà ai suoi famigliari dopo 584 giorni di detenzione a Gaza. Alla base dell’Idf di Re’im, nei pressi del confine, è giunta in elicottero la madre del giovane, Yael Alexander, volata in Israele nelle scorse ore dagli Usa insieme all’inviato di Donald Trump per gli ostaggi Adam Boehler. 🔗Leggi su open.online