Hamas libera l' ostaggio americano Edan Alexander | arrivato in Israele | Netanyahu non cambia i piani | Intensificheremo i combattimenti

Hamas ha liberato l'ostaggio americano Edan Alexander, che è tornato in Israele. Nonostante il suo rilascio, il primo ministro Netanyahu ha dichiarato che non cambierà i suoi piani, promettendo un'intensificazione dei combattimenti. Secondo le prime testimonianze, il 21enne americano-israeliano è stato tenuto ammanettato in una gabbia per un lungo periodo.

Secondo la sua prima testimonianza, il 21enne americano-israeliano è stato tenuto ammanettato in una gabbia per un lungo periodo di tempo

