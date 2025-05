Hamas libera Edan Alexander | Ora negoziati seri

Edan Alexander, ostaggio israelo-statunitense di Hamas dal 7 ottobre, è stato finalmente liberato. In un comunicato, Hamas ha sottolineato l'importanza di avviare "negoziati seri" per facilitare il rilascio di altri ostaggi, avvertendo che la continuazione delle ostilità potrebbe portare a gravi conseguenze. Ora, la comunità internazionale attende sviluppi significativi in questa delicata situazione.

Edan Alexander, l'ostaggio israelo-statunitense nelle mani di Hamas dal 7 ottobre scorso, è stato rilasciato. L'annuncio è arrivato dalla stessa Hamas che ha ribadito la necessità di "negoziati seri" che "porteranno al rilascio degli ostaggi, mentre il proseguimento dell'aggressione potrebbe ucciderli e prolungare le loro sofferenze". La prima condizione, centrale per Hamas, è la sempre .

Hamas libera l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander. Trump preme su Netanyahu per il cessate il fuoco: domani negoziati in Qatar - Hamas ha consegnato alla Croce Rossa l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander nella zona di Khan Younis. Il 21enne, sequestrato e portato con la forza a Gaza il 7 ottobre 2023 mentre era in servizio con l’esercito, è atteso ora in Israele, dove si ricongiungerà ai suoi famigliari dopo 584 giorni di detenzione a Gaza. Alla base dell’Idf di Re’im, nei pressi del confine, è giunta in elicottero la madre del giovane, Yael Alexander, volata in Israele nelle scorse ore dagli Usa insieme all’inviato di Donald Trump per gli ostaggi Adam Boehler. 🔗Leggi su open.online

Hamas ha annunciato la liberazione dell’ostaggio Edan Alexander (l’ultimo statunitense ancora in vita) - Hamas ha annunciato che a breve libererà Edan Alexander, soldato 21enne con doppia cittadinanza israeliana e statunitense, rapito il 7 ottobre 2023 durante l’attacco di Hamas in territorio israeliano e considerato l’ultimo ostaggio statunitense ancora in vita.L’annuncio è stato confermato dal governo statunitense di Donald Trump ed è arrivato a sorpresa. Al momento sembra che l’accordo per la liberazione di Alexander non preveda la liberazione di altri ostaggi né che Hamas abbia chiesto e ottenuto qualcosa in cambio dagli Stati Uniti. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Hamas pubblica le immagini dell’ostaggio israelo-americano Edan Alexander. «Questa è la mia faccia ricordatela» – Il video - Il braccio armato di Hamas, le Brigate Ezzedine al-Qassam, hanno diffuso un video di tre minuti di un ostaggio a Gaza, il cittadino israelo-americano Edan Alexander, che in camera accusa il governo di non fare nulla per il suo rilascio. L’Afp non è stata al momento in grado di verificare la sua autenticità.Chi è Edan Alexander e cosa dice nel video«Stiamo perdendo la speranza… veramente stiamo perdendo la speranza. 🔗Leggi su open.online

Hamas libera il soldato israelo-americano Alexander; Israele, Hamas libera l'ostaggio Edan Alexander dopo 580 giorni di prigionia. Chi è il militare ventenne; Hamas libera Edan Alexander, ultimo ostaggio Usa a Gaza: “omaggio” a Trump dopo la trattiva che ha escluso Netanyahu; Khan Younis, Hamas libera l'ostaggio americano. Netanyahu: Ne mancano altri, nessuna tregua - Hamas conferma il rilascio dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Moine a Trump, senza tregua. Hamas libera l'ostaggio Alexander. Israele torna al tavolo, ma non ferma le armi - Il gesto distensivo della milizia palestinese, alla vigilia dell'arrivo del presidente Usa nella regione, è la liberazione dell’unico ... 🔗huffingtonpost.it

Israele, Hamas libera l'ostaggio Edan Alexander dopo 580 giorni di prigionia. Chi è il militare ventenne - Dopo oltre 580 giorni in prigionia, Israele si prepara ad accogliere nuovamente Edan Alexander, il soldato ventenne americano-israeliano rapito da Hamas il 7 ottobre 2023. La liberazione ... 🔗msn.com

Khan Younis, Hamas libera l'ostaggio "americano". Netanyahu: "Ne mancano altri, nessuna tregua" - Hamas conferma il rilascio dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander Hamas ha confermato il rilascio dell'ostaggio israeliano-americano Edan Alexander, aprendo la strada a un possibile ritorno ai ... 🔗msn.com