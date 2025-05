Hamas libera da Gaza l’ostaggio Edan Alexander | Ha bisogno di aiuto per camminare E Trump preme su Netanyahu per un nuovo cessate il fuoco

Hamas ha liberato l'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, 21 anni, sequestrato a Gaza il 7 ottobre 2023. Giunto in un momento critico, il giovane ha bisogno di aiuto per camminare. Nel frattempo, Donald Trump esercita pressioni su Netanyahu per un nuovo cessate il fuoco, alimentando ulteriormente le tensioni nella regione.

Hamas ha liberato l’ostaggio americano-israeliano EdanAlexander. Il 21enne, sequestrato e portato a Gaza il 7 ottobre 2023 mentre era in servizio con l’esercito, è stato consegnato alla Croce Rossa nella zona di Khan Younis. Secondo Al Jazeera, che ha diffuso la prima foto della liberazione, EdanAlexander «è in salute, ma ha avuto bisogno di aiuto per camminare quando è stato consegnato alla Croce Rossa». Quindi l’organizzazione di soccorso lo ha portato sino al confine, restituendolo all’esercito israeliano dopo 584 giorni di detenzione a Gaza. Alla base dell’Idf di Re’im, nei pressi del confine, è giunta in elicottero per riabbracciarlo la madre del giovane, Yael Alexander, volata in Israele nelle scorse ore dagli Usa insieme all’inviato di Donald Trump per gli ostaggi Adam Boehler. Per Alexander, dunque, nessun rilascio «spettacolare» come quelli messi in scena nei mesi scorsi. 🔗Leggi su Open.online