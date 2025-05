Hamas il rilascio dell’ostaggio americano atteso oggi poi Idan Alexander può volare da Trump in Qatar

Oggi, lunedì 12 maggio, si attende il rilascio dell'ostaggio americano-israeliano Idan Alexander, un giovane di 21 anni. Secondo diverse testate giornalistiche, l'esercito israeliano sta avviando i preparativi necessari per accoglierlo a partire da mezzogiorno, con la preparazione di un edificio dedicato presso una base militare, come riportato da Channel 12. La situazione rimane tesa, ma si spera in un esito positivo.

È atteso per oggi, lunedì 12 maggio, il rilasciodell’ostaggioamericano-israeliano IdanAlexander. A riferirlo sono numerose testate giornalistiche, secondo cui l’esercito dello Stato ebraico starebbe «avviando i preparativi per ricevere» il giovane 21enne a partire da mezzogiorno. In particolar modo, secondo quanto ha riportato Channel 12, l’Idf starebbe preparando un edificio presso la base di Re’im, u kibbutz a pochi chilometri dalla Striscia di Gaza. Contemporaneamente, secondo fonti interne alle forze armate, dalle 12 di oggi scatterà un cessate il fuoco, anche se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso «un’intensificazione dei combattimenti». Secondo Ynet, il giovane 21enne potrebbe essere preso in consegna direttamente dall’inviato speciale di Trump Steve Witkoff e portato, insieme alla sua famiglia, in Qatar per incontrare proprio il presidente americano. 🔗Leggi su Open.online

Netanyahu, "Intensificheremo i combattimenti a Gaza. Nessuna tregua dopo il previsto rilascio dell'ostaggio" - Hamas annuncia ufficialmente che rilascerà l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander, in seguito alle trattative con gli Stati Uniti avvenute nei giorni scorsi . Questa è una "notizia monumentale", commenta Donald Trump. "Questa è una misura presa in buona fede verso gli Stati Uniti e dovuta agli sforzi dei mediatori a mettere fine a questa brutale guerra. Speriamo che sia il primo dei passi finali. 🔗Leggi su feedpress.me

Hamas pubblica un secondo video dell'ostaggio Elkana Bohbot - Hamas ha rilasciato un video dell'ostaggio Elkana Bohbot, il secondo in una settimana. La famiglia di Bohbot - scrive Haaretz - non ha ancora deciso se approvare la diffusione pubblica del video. Lunedì scorso era stato pubblicato un video con gli ostaggi israeliani Bohbot, 36 anni, e Yosef Chaim Ohana, 24 anni. Le riprese erano state fatte dopo la fine del cessate il fuoco a Gaza. Bohbot lavorava come responsabile della logistica per la società di produzione del festival Nova del 7 ottobre 2023. 🔗Leggi su quotidiano.net

Hamas ha annunciato la liberazione dell’ostaggio Edan Alexander (l’ultimo statunitense ancora in vita) - Hamas ha annunciato che a breve libererà Edan Alexander, soldato 21enne con doppia cittadinanza israeliana e statunitense, rapito il 7 ottobre 2023 durante l’attacco di Hamas in territorio israeliano e considerato l’ultimo ostaggio statunitense ancora in vita.L’annuncio è stato confermato dal governo statunitense di Donald Trump ed è arrivato a sorpresa. Al momento sembra che l’accordo per la liberazione di Alexander non preveda la liberazione di altri ostaggi né che Hamas abbia chiesto e ottenuto qualcosa in cambio dagli Stati Uniti. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | «L'Idf attende il rilascio dell'ostaggio a mezzogiorno». Incontro Witkoff-Netanyahu alle 12; Hamas: rilasciamo ostaggio Usa. Trump esulta. Netanyahu: intensifichiamo i raid; Gaza, Hamas conferma il rilascio di un ostaggio americano.; Gaza: Hamas accetta di rilasciare l'ostaggio israelo-statunitense. 🔗Cosa riportano altre fonti

Israele, Netanyahu: "Nessuna tregua con Hamas dopo previsto rilascio ostaggio" - Il primo ministro: “I negoziati continueranno sotto il fuoco, durante i preparativi per un'intensificazione dei combattimenti'. 🔗msn.com

Attesa per la consegna dell'ostaggio Edan Alexander, cessate il fuoco dalle 12 - L'esercito si prepara ad accogliere l'uomo. Il premier Netanyahu: 'Nessuna tregua'. Trump: 'Notizia monumentale' (ANSA) ... 🔗ansa.it

Hamas annuncia la liberazione dell’ultimo ostaggio ancora in vita: è un segnale per Trump - Si tratta del soldato israeliano-americano Edan Alexander: il rilascio dovrebbe avvenire entro martedì. L’organizzazione palestinese: “Disponibili a immediati negoziati per il cessate il fuoco” e la r ... 🔗msn.com