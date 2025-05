Hamas annuncia rilascio ostaggio israelo-americano

Hamas ha annunciato il rilascio di Edan Alexander, un ostaggio israelo-americano, riaccendendo le speranze per un dialogo di pace a Gaza. Dopo un breve periodo di tregua, la regione è tornata a essere martoriata da bombardamenti quotidiani, rendendo cruciale la ripresa delle trattative per una soluzione duratura al conflitto.

Gaza, 12 mag. (askanews) - L'annuncio di Hamas del rilascio dell'ostaggioisraelo-americano Edan Alexander, un soldato, ha smosso le acque intorno alle trattative per arrivare a una pace duratura a Gaza, che dopo qualche settimana di tregua, è tornata da mesi a essere bombardata quotidianamente da Israele.In cambio Hamas si aspetta un po' di respiro per i palestinesi della Striscia: la riapertura dei valichi, un maggiore flusso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e i progressi verso un cessate il fuoco.Dall'ufficio del premier Netanyahu per ora non sono arrivate aperture ufficiali in merito, anzi: il governo ha detto sì a un corridoio sicuro per il rilascio, ma non ci sarà nessun cessate-il-fuoco.Netanyahu ne parlerà con l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff arrivato in Israele dopo l'annuncio del rilascio; un cambio di programma rispetto al viaggio in Arabia Saudita dove sarebbe stato di fianco a Trump, che ha scelto il Medioriente per il suo primo viaggio, facendo tappa oltre che dai sauditi in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti: nessuna visita in Israele, anche se la questione Gaza sarà al centro degli incontri così come l'Iran. 🔗Leggi su Quotidiano.net