Hakan Fidan invita Russia e Ucraina a negoziati di pace in Turchia

Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, lancia un appello per il dialogo tra Russia e Ucraina, proponendo che entrambe le parti si incontrino in Turchia per negoziare un cessate il fuoco. Mentre si avvicinano i colloqui tra Mosca e Kiev, Fidan sottolinea l'urgenza di trovare una soluzione pacifica al conflitto.

Il ministro degli Esteri turco, HakanFidan, ha invitato Russia e Ucraina a sedersi al tavolo negoziale "il prima possibile" e a dichiarare un cessate il fuoco, mentre sono previsti giovedì in Turchia colloqui tra Mosca e Kiev. "Invitiamo le parti a incontrarsi il prima possibile e a dichiarare un cessate il fuoco. Ci auguriamo che ciò accada", ha affermato Fidan, dichiarandosi fiducioso sul fatto che "nei prossimi giorni le parti si siederanno al tavolo per trovare una soluzione", durante una conferenza stampa congiunta con gli omologhi di Siria e Giordania, Asaad Hassan Al-Shaibani e Ayman Safadi, ad Ankara, trasmessa da Trt. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hakan Fidan invita Russia e Ucraina a negoziati di pace in Turchia

