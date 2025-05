' Habemus mister' la fumata è biancorossa | il mister della promozione in C Miramari rinnova col Forlì

La notizia che i tifosi biancorossi attendevano con trepidazione è finalmente giunta: mister Alessandro Miramari guiderà il Forlì Calcio anche nella prossima stagione di serie C. Dopo un incontro lungo e deciso, le parti hanno gettato le fondamenta per un futuro promettente, delineando le strategie per affrontare al meglio la competizione e valorizzare il potenziale della squadra.

La notizia tanto attesa dai tifosi biancorossi è finalmente è arrivata: mister Alessandro Miramari sarà l'allenatore del Forlì Calcio anche per la prossima stagione in serie C. Dopo un lungo e costruttivo post gara dove le parti si sono incontrate ed hanno gettato le basi per il Forlìdella.

