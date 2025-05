Habemus gelatum | sui social è papa mania Così una gelateria di Monaco reinventa i gusti a tema Vaticano – Video

A Monaco di Baviera, la gelateria Der Ver ha dato vita a una curiosa "papa mania" con gelati ispirati al Vaticano. Tra le proposte più originali ci sono il “gelato del Conclave” e il “pistacchio del pontefice”. I gusti creativi stanno conquistando i social e i palati, facendo diventare il gelato un vero culto pop!

C'è il "gelato del Conclave", con tanto di "camino" con la fumata bianca, e il gusto "pistacchio del pontefice" e ancora "Hallelujah nougat". Negli ultimi giorni impazza la " papa mania ". Sui social , ma anche in gelateria , come dimostrano le simpatiche scelte del locale di Monaco di Baviera Der Verrückte Eismacher che ha lanciato sui social dei gusti a tema Vaticano . gusti fuori dal comune (c'è anche il "Guardino gelatino", ispirato alle guardie svizzere) che, però, hanno fatto il giro del web.

Il nuovo Papa conquista i social: oltre 19 milioni le interazioni, spopola negli Usa - (Adnkronos) – L'Habemus Papam conquista la rete e i social, secondo l'Instant mood di Arcadia. Il sentiment globale è positivo per oltre l'80%. Tra le 25 emoji più utilizzate dagli utenti online per commentare l'elezione del nuovo Pontefice le mani congiunte in preghiera, il lampeggiante della breaking news e le bandiere dello Stato Pontificio e […]