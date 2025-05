Ha scelto di non chiamarsi Francesco II L’amico di Papa Leone XIV svela tutto | ecco perché

In un'intervista esclusiva, Padre Vásquez rivela il legame speciale con l'amico di Papa Leone XIV, Prevost, e perché ha scelto di non chiamarsi Francesco II. Tra aneddoti divertenti e scambi su WhatsApp, emerge un'affascinante dinamica tra due figure legate da una profonda amicizia e da un destino che potrebbe sorprendere il mondo.

Padre Vásquez racconta di aver mantenuto per anni un rapporto stretto con Prevost, culminato in una vivace corrispondenza su WhatsApp. "Quando lo fecero cardinale nel 2023, gli scrissi per ridere: È un segnale che il Papa ti ha scelto per qualcosa di più grande. E lui rispose: Non ti azzardare!". Ma, alla fine, la premonizione del sacerdote si è avverata.Vásquez offre anche scorci inediti sulla personalità del nuovo Papa: "L'ho visto piangere qui", rivela, raccontando di uno sgarbo subito da Prevost agli inizi del suo incarico in Perù. "È un intellettuale, sì, ma molto pratico. Dopo pranzo portava il piatto in cucina. Durante la pandemia, cucinava lui".perché ha scelto di non chiamarsiFrancesco IICi sono scelte che parlano più di mille discorsi, e nomi che racchiudono intere visioni.