Guidavano da anni senza patente | nei guai due sessantenni

Circolavano sulle strade da sempre, senza mai avere conseguito la patente, ma la loro libertà di movimento è arrivata a un punto di non ritorno. Due sessantenni, protagonisti di episodi distinti ma simili, sono stati fermati dagli agenti della Polizia locale durante controlli di routine. La situazione ha sollevato interrogativi sulle normative della strada e sulle conseguenze di guidare senza la dovuta licenza.

Circolavano sulle strade da sempre indisturbati, senza avere mai conseguito la patente. Nei guai sono finiti due sessantenni fermati dagli agenti di Polizia locale.La cosa più singolare è che si tratta di due episodi distinti, ma dalla stessa dinamica. Durante ordinari controlli alla.

