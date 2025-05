Guidavano da anni senza patente | nei guai due sessantenni

Due sessantenni sono stati fermati dalla Polizia locale dopo anni di guida senza patente, portando alla luce una situazione incredibile. Gli episodi, seppur distinti, hanno seguito la medesima dinamica, rivelando come i due uomini avessero circolato indisturbati sulle strade, senza mai aver conseguito il documento di guida. La scoperta ha suscitato stupore e preoccupazione.

Circolavano sulle strade da sempre indisturbati, senza avere mai conseguito la patente. Nei guai sono finiti due sessantenni fermati dagli agenti di Polizia locale.La cosa più singolare è che si tratta di due episodi distinti, ma dalla stessa dinamica. Durante ordinari controlli alla.

