Guida TV Sky Cinema e NOW | The Beekeeper Lunedi 12 Maggio 2025

In breve da Zazoom:

Lunedì 12 Maggio, i clienti Sky e gli abbonati a NOW potranno godere di una straordinaria selezione di film, che spazia dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia. Tra le imperdibili proposte spicca

Lunedì 12 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Se sei un amante delle storie di vendetta e adrenalina, non puoi perdere The Beekeeper, con Jason Statham protagonista. Nel film, un uomo deci. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Lunedi 12 Maggio 2025

Altre fonti ne stanno dando notizia

Guida TV Sky Cinema e NOW: Twisters, Lunedi 7 Aprile 2025 - Lunedi 7 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 l'appuntamento è con Twisters, il ritorno ad alto tasso adrenalinico del disaster movie che ha segnato un’epoca. Protagonista è Kate, interpretata da Daisy Edgar-Jones, una ricercatrice che, dopo un tragico incidente durante una delle sue missioni, decide di lasciarsi alle spalle il mondo dei tornado. 🔗Leggi su digital-news.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible III, Giovedi 27 Febbraio 2025 - Giovedì 27 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Mission: Impossible III", il terzo adrenalinico capitolo della celebre saga action diretto da J.J. Abrams, con Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman. 🔗Leggi su digital-news.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Non sono quello che sono, Mercoledi 5 Marzo 2025 - Mercoledi 5 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Non sono quello che sono", un adattamento dell'Otello di Shakespeare scritto, diretto e interpretato da Edoardo Leo. 🔗Leggi su digital-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Guida TV Sky Cinema e NOW: La casa sul lago del tempo, Domenica 11 Maggio 2025; Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Lunedi 12 Maggio 2025; Sky Cinema e Now: i film da non perdere ad aprile e maggio; Guida TV Sky Cinema e NOW: Finchè notte non ci separi, Giovedi 8 Maggio 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Guida TV Sky Cinema e NOW…" - “Il film Conclave è accurato ed è utile per i partecipanti che hanno poca esperienza nel protocollo vaticano”: la rivelazione dei cardinali ... 🔗informazione.it

Sky Cinema Drama guida programmi Tv - Programmi tv su Sky Cinema Drama oggi: guida tv del palinsesto di Sky Cinema Drama Hd per sapere cosa fanno e cosa vedere su Sky Cinema 4K grazie alla programmazione completa suddivisa per fasce ... 🔗comingsoon.it

Guida alle Serie in TV oggi sera su Sky Cinema Due - Guida alle Serie in TV oggi sera su Sky Cinema Due guida programmazione delle Serie TV nel palinsesto televisivo Sky Cinema Due per sapere cosa fanno le Serie questa ... 🔗comingsoon.it