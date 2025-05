Guida turistica contro i visitatori cafoni | ‘Vengono solo per postare i selfie’

...l'invasione di turisti e il deterioramento dei monumenti, le città d'arte si trovano a dover affrontare una sfida crescente. La bellezza di luoghi iconici come Pisa è messa a rischio da comportamenti scorretti che minano il loro valore storico e culturale. È fondamentale trovare un equilibrio tra accoglienza e tutela del patrimonio, per preservare l’essenza di queste meraviglie per le future generazioni.

Pisa, 12 maggio 2025 – “Ormai le persone vogliono solo farsi una foto alla Torre Pendente e dire di esserci state, senza curarsi del rispetto per il luogo: siamo letteralmente invasi dall’inciviltà da parte dei turisti”.I visitatori nelle città d’arte portano ricchezza, conoscenza, scambio culturale e moltissimi altri benefici, ma anche il turismo ha il suo rovescio della medaglia. Tra rifiuti lasciati in giro, mancato rispetto delle regole, scarsa attenzione per i monumenti, fotografie osé in luoghi sacri e deiezioni degli animali domestici non pulite, ormai le capitali del turismo sono diventate capitali di maleducazione.Come denuncia anche la Guidaturistica pisana Silvia Piccini, che da 33 anni accompagna visitatori da tutto il mondo nelle meraviglie di piazza del Duomo e che si ritrova quasi quotidianamente faccia a faccia con atteggiamenti incivili. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guida turistica contro i visitatori cafoni: ‘Vengono solo per postare i selfie’

