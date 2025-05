Guida senza patente e con la droga in auto

Due cittadini albanesi, di 25 e 20 anni, sono stati fermati dalla polizia a Macerata mentre guidavano una Kia senza patente né assicurazione. Gli agenti, insospettiti dalla loro presenza in zona come turisti, hanno scoperto che a bordo dell'auto era presente anche della cocaina, dando avvio a un’operazione di controllo e indagine che ha svelato ulteriori dettagli sulla situazione.

senzapatente, Guidava un’auto sprovvista di assicurazione. Non solo. Con sé aveva anche cocaina. Gli agenti di polizia, l’altra, notte, in via Velluti a Mcerata, hanno fermato un’auto, modello Kia, con a bordo due cittadini albanesi, di 25 e 20 anni, regolari, che hanno spiegato ai poliziotti di trovarsi in zona come turisti. Dagli immediati accertamenti degli agenti della Volante è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa e il conducente risultava sprovvisto di patente di Guida, motivo per cui gli sono state contestate le relative violazioni al codice della strada: l’auto è stata sequestrata. Il conducente, inoltre, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, al termine di un approfondito controllo, è stato trovato in possesso di cocaina per circa un grammo, sostanza poi posta sotto sequestro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guida senza patente e con la droga in auto

