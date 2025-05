Guerra in Ucraina possibile incontro tra Puntin e Zelensky | Lo aspetto in Turchia

In breve da Zazoom:

Un barlume di speranza per la pace si affaccia all'orizzonte. Giovedì 15 maggio, in Turchia, è previsto un incontro cruciale tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, alimentato dalle pressioni del Presidente USA, Donald Trump. L'accettazione dell'invito russo da parte dell'Ucraina segna un passo verso il dialogo, con Zelensky che esige un cessate il fuoco come condizione imprescindibile per proseguire i negoziati.

Si intravede un barlume di luceC’è una speranza in vista per la pace. Giovedì 15 maggio, in Turchia, ci dovrebbe essere un fondamentale incontro tra il Presidente russo, Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky.Dopo le pressioni del Presidente USA, Donald Trump, l’Ucraina ha accettato l’invito russo. Sui social è arrivato l’annuncio di Zlensky che però vuole il cessate il fuoco immediato.“Aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente”, ha scritto suo account di X. All’incontro dovrebbe prendere parte anche il presidente della Turchia Erdogan che si è detto disponibile a fare da mediatore.Zelensky, come detto, si aspetta un cessate il fuoco totale e duratur “Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia”, ha scritto Zelensky su X. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Guerra in Ucraina, possibile incontro tra Puntin e Zelensky: “Lo aspetto in Turchia”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Guerra in Ucraina e negoziati di pace a Riad, il Cremlino frena su un incontro Putin-Zelensky-Trump: «Finora nessun accordo» - Non è previsto oggi alcun incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. A renderlo noto è il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. «Non ci sono ancora discussioni in merito a tale incontro», ha dichiarato Peskov affermando che finora «non ci sono piani per una conversazione ai massimi livelli» tra Russia e Usa, per cui nessun incontro in vista tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, magari alla presenza di Donald Trump. 🔗Leggi su open.online

“Capisco la guerra di resistenza ucraina, ma faccio il possibile per salvarmi la vita” - Qualche giorno fa mi è venuto in mente di ricercare via chat un ragazzo conosciuto a Kiev quasi due anni fa, al Festival Lgbt. Allora mi aveva fatto dichiarazioni molto patriottiche: “per noi lottare contro l’orco russo e contro l’omofobia è la stessa battaglia. Lo vedi tu stesso quanti giovani ci sono in Ucraina, e non scappiamo”. Sono rimasto molto stupito ora, quando mi ha risposto che adesso si trova in una capitale europea. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Al Centro Pace un incontro per riflettere sul futuro della guerra in Ucraina sotto la presidenza Trump - Martedì 25 febbraio 2025 alle ore 20.30 si svolge l'incontro di approfondimento sul futuro della guerra in Ucraina, a fronte della seconda presidenza Trump. L'appuntamento, al Centro Pace di Forlì, si intitola: “La presidenza Trump e la fine della guerra in Ucraina: situazione e prospettive” e... 🔗Leggi su forlitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse; Guerra in Ucraina, possibile incontro tra Puntin e Zelensky: “Lo aspetto in Turchia”; Guerra Ucraina-Russia, le news del 5 maggio. Trump: “Mosca e Kiev vogliono un accordo”; Cremlino: un incontro tra Putin e Trump è necessario ma va preparato - Russia, Kursk: attacco ucraino danneggia la sottostazione elettrica, dice il governatore regionale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Guerra Ucraina-Russia, da ipotesi tregua alle mosse di Putin. Cosa sapere - La risposta dal Cremlino non si è fatta attendere: dopo poche ore infatti il presidente russo ha dichiarato di voler chiedere all’omologo turco Recep Tayyip Erdogan di organizzare il 15 maggio a Istan ... 🔗tg24.sky.it

La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere? - Il presidente ucraino apre alla proposta di Putin: “Accetti la tregua completa da domani. Lo aspetterò a Istanbul”. ”Trump: “Kiev dovrebbe accettare ... 🔗repubblica.it

Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop - Cremlino: “In considerazione la tregua di 30 giorni”. Macron-Merz-Starmer-Tusk con Zelensky a Kiev (Meloni da remoto) per il vertice dei Volenterosi chiedono ... 🔗repubblica.it