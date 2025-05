Guerra in Ucraina Mosca | inaccettabili ultimatum su tregua Ma Trump è ottimista | cose buone dall' incontro in Turchia sull' Ucraina Erdogan l' ago della bilancia

La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali, con Mosca che respinge le ultimatum avanzate dai leader europei per una tregua. Tuttavia, l’ex presidente Trump esprime ottimismo dopo l'incontro in Turchia, dove Erdogan emerge come figura chiave. Le dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineano la fermezza della Russia di fronte alle pressioni internazionali.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito «inaccettabili» le richieste dei leader europei, riuniti a Londra nel formato Weimar Plus, che hanno chiesto a Mosca di accettare entro stasera una tregua di 30 giorni o aspettarsi l’imposizione di nuove sanzioni. «Il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile per la Russia, non è opportuno, non si può parlare con la Russia in questo modo»,. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Mosca: inaccettabili ultimatum su tregua. Ma Trump è ottimista: cose buone dall'incontro in Turchia sull'Ucraina. Erdogan l'ago della bilancia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra Ucraina, Mosca frena sulla tregua: «Inaccettabili le attuali proposte degli Stati Uniti» - Mosca prende molto sul serio le proposte d i Washington per il cessate il fuoco, ma non può accettarle tutte così come sono perché non risolvono i... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

L’esitazione occidentale sull’Ucraina esalta Mosca, e avvicina la terza guerra mondiale - Ecco il titolo sconvolgente che di certo vi siete persi ad agosto: «Le truppe ucraine entrano nell’Oblast di Kursk, il Cremlino risponde con attacchi nucleari, il mondo a un passo dall’annientamento». Nessun giornale ha dovuto scriverlo perché non è successo. E forse è il momento di chiederci perché. La linea rossa più invalicabile per qualsiasi paese — figuriamoci per una dittatura come quella di Mosca — è la difesa dei propri confini. 🔗Leggi su linkiesta.it

Mosca gela la Casa Bianca: “Inaccettabili le attuali proposte Usa sull’Ucraina” - Mosca “prende molto sul serio” le proposte Usa per un accordo in Ucraina, “ma non possiamo accettarle tutte così come sono“, ha detto il viceministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, secondo cui “non abbiamo sentito da Trump segnali a Kiev per porre fine alla guerra. Ciò che abbiamo è un tentativo di trovare una sorta di schema che consentirebbe di ottenere una tregua come la immaginano gli americani. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Russia: Inaccettabili 'ultimatum'. Trump: Cose buone da incontro con Zelensky in Turchia - Kiev: Mosca ignora offerta di tregua e attacca al fronte; Guerra in Ucraina, Mosca: inaccettabili ultimatum su tregua. Ma Trump è ottimista: cose buone dall'inc; Guerra Ucraina-Russia, le news del 7 maggio. Trump: “Non sono contento della Russia”; Guerra Ucraina, Mosca frena sulla tregua: «Inaccettabili le attuali proposte degli Stati Uniti». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"L'ultimatum di Kiev è inaccettabile". Putin respinge la tregua - Prosegue lo scontro diplomatico tra Russia e Ucraina, sostenuta dai suoi alleati. Nuovi bombardamenti dell'armata dello zar: 108 droni lanciati contro vari obiettivi ... 🔗msn.com

Mosca: inaccettabile l'ultimatum di Kiev sulla tregua - MOSCA. " Il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile per la Russia ". Mentre gli Usa insistono per un cessate il fuoco immediato e Zelensky ha sfidato Putin a incontrarsi di persona in Turchia giove ... 🔗ilroma.net

Mosca a Ue:inaccettabile parlarci così - "Il linguaggio dell'ultimatum è inaccettabile per la Russia, non è adatto. Non si può parlare alla Russia con un linguaggio simile". E' la risposta del portavoce del Cremlino, Peskov, ai leader ... 🔗rainews.it