Guarda c’è Spiderman alla finestra I supereroi regalano un sorriso ai piccoli pazienti | Non siete soli

Massa, 12 maggio 2025 – Una mattina magica ha preso vita all'ospedale del Cuore di Monasterio, dove i volontari di SEA-SuperEroiAcrobatici ODV ETS hanno animato l'ambiente con la presenza di supereroi iconici. Tra sorrisi e giochi, Spiderman, Batman e Superman hanno portato gioia e speranza ai giovani pazienti, rendendo speciale una giornata che di solito è segnata dalla difficoltà e dalla malattia.

