GTA 6 su Xbox Series S Digital Foundry prevede alcuni compromessi rispetto ad Xbox Series X e PS5

GTA 6 si preannuncia come uno dei titoli più innovativi della nuova generazione, ma l'analisi di Digital Foundry rivela che la versione per Xbox Series S subirà compromessi rispetto a quella per Xbox Series X e PS5. Scopriamo insieme le differenze tecniche che influenzeranno l'esperienza di gioco su diverse piattaforme.

GTA 6 sarà uno dei giochi più ambiziosi della nuova generazione, ma non tutte le console riusciranno a renderlo al meglio. Secondo un’analisi preliminare del team di DigitalFoundry, la versione per XboxSeries S del titolo di Rockstar Games presenterà inevitabili compromessi tecnici rispetto a quanto previsto su PlayStation 5 ed XboxSeries X.Analizzando il secondo trailer di Grand Theft Auto 6, esperti prevedono che adattare il gioco alla Series S sarà “una sfida” per il team di sviluppo americano, con probabili riduzioni significative nella risoluzione, qualità delle texture e complessità degli effetti volumetrici. Le ombre e gli asset ambientali saranno con ogni probabilità meno dettagliati, a favore di un’esperienza ottimizzata per l’hardware meno potente della console entry-level di Microsoft. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - GTA 6 su Xbox Series S, Digital Foundry prevede alcuni compromessi rispetto ad Xbox Series X e PS5

Aggiornamenti pubblicati da altri media

GTA 6 su Xbox Series S, Digital Foundry prevede alcuni compromessi rispetto ad Xbox Series X e PS5 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

GTA 4 sarebbe in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S entro al fine dell'anno - Secondo un nuovo report, Rockstar Games starebbe lavorando a un port di GTA 4 per PS5, PS5 Pro, Xbox Series S e Xbox Series X. Pare inoltre che la data di uscita sia quest'anno. Potrebbe essere un mod ... 🔗msn.com

Avete amato GTA 4? Allora potreste gioire quest'anno - GTA 4: secondo un nuovo report, Rockstar Games sta portando il classico di Xbox 360 e PS3 su PS5 e Xbox Series X con possibile uscita entro l'anno. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Xbox Series X e Xbox Series S arrivano in Italia

Arrivano oggi in Italia le nuove console di Microsoft Xbox Series X e Xbox Series S, acquistabili rispettivamente al prezzo di 499,99? e 299,99? sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori.