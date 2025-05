gta 6 il secondo trailer continua ad infrangere record e supera i 100 milioni di visualizzazioni

GTA 6 continua a dominare le conversazioni nel mondo videoludico, stabilendo nuovi record. Il secondo trailer ufficiale del tanto atteso titolo di Rockstar Games ha superato i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana, dimostrando l’immensa attesa e l’interesse che circondano questo fenomeno. I numeri parlano chiaro: l’hype è alle stelle.

GTA 6 continua a far parlare di sé con numeri che non si erano mai visti nel settore videoludico. Il secondotrailer ufficiale dell’attesissimo titolo Rockstar Games ha superato i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana dalla pubblicazione sul canale ufficiale. E questi sono solo i numeri “ufficiali”: se si includono i reupload su altri canali YouTube, insieme alla diffusione virale su X (ex Twitter), TikTok e altri social, il totale delle visualizzazioni è salito a ben 475 milioni nelle prime 24 ore, secondo le stime di Rockstar Games.Questa risposta da parte del pubblico non sorprende più di tanto, se consideriamo che Grand Theft Auto 6 è il gioco più atteso dell’ultimo decennio. Già il primo trailer aveva raggiunto cifre astronomiche, toccando quota 260 milioni di visualizzazioni complessive fino ad oggi. 🔗Leggi su Game-experience.it