GTA 4 Remastered è in arrivo a breve su PS5 ed Xbox Series X|S secondo un insider

GTA 4 Remastered potrebbe debuttare a breve su PS5 e Xbox Series X|S, secondo l'insider Tez2. Mentre l'attenzione è focalizzata su GTA 6, emergono notizie che il progetto è in sviluppo da un anno e il rilascio potrebbe avvenire prima del previsto, sorprendendo i fan della serie. Preparati a rivivere l'emozione di Liberty City!

A sorpresa, mentre tutti gli occhi sono puntati su GTA 6, nuove voci riportano che GTA 4 Remastered potrebbe arrivare molto prima del previsto. secondo Tez2, una fonte ben conosciuta e seguita nel mondo Rockstar Games, il progetto è già in sviluppo da un anno e il lancio potrebbe avvenire già entro il 2025. Si tratterebbe di un ritorno atteso dai fan, desiderosi di rivivere l’epica storia di Niko Bellic tra le strade cupe e realistiche di Liberty City, ora con un comparto tecnico rinnovato.insider Gaming ha aggiunto che anche se viene definito “porting”, l’uscita su piattaforme come PS5 e XboxSeries XS lo rende a tutti gli effetti un remaster, vista la necessità di aggiornare grafica e performance per adattarsi agli standard attuali. La rimozione recente della mod “LCPP” — molto usata per aggiornare Grand Theft Auto 4 — rafforza secondo l’insider la possibilità che il team di sviluppo americano stia preparando una versione ufficiale aggiornata del gioco, che ne renderebbe inutili le modifiche amatoriali. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - GTA 4 Remastered è in arrivo “a breve” su PS5 ed Xbox Series X|S, secondo un insider

