Graziani e Sadocchi trionfano all’11ª edizione del Green Trail Aisa Impianti

In breve da Zazoom:

Una splendida domenica di sport e natura ha caratterizzato l'11° Green Trail, organizzato da Aisa Impianti presso il termovalorizzatore di San Zeno. Oltre 150 atleti, tra agonisti e amatori, si sono lanciati in una sfida su un avvincente percorso di 11 km, ricco di sentieri, salite e tratti pianeggianti immersi nel verde. La gara degli adulti è iniziata alle 9:30, dando il via a un'intensa giornata di emozioni.

Una domenica all’insegna dello sport e della natura ha fatto da cornice all’11° GreenTrail organizzato da AisaImpianti presso il termovalorizzatore di San Zeno. Un evento baciato dal sole che ha visto oltre 150 atleti, tra competitivi e non, sfidarsi su un percorso di 11 km tra sentieri, salite impegnative e tratti pianeggianti immersi nel verde.La gara degli adulti è partita alle 9:30 con un tracciato variegato: dal sentiero della bonifica alle colline tra San Zeno e Agazzi, con un finale tecnico tra discesa e zona industriale, fino all’arrivo presso l’impianto Aisa.In campo maschile dominio di Emanuele Graziani della Polisportiva Policiano, che ha preso il comando sin dai primi chilometri, staccando progressivamente gli avversari sulla salita decisiva. Ha chiuso in 42’16”, precedendo i compagni di squadra Alessandro Annetti (+30”) e Stefano Bettarelli (+37”). 🔗Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Graziani e Sadocchi trionfano all’11ª edizione del Green Trail Aisa Impianti

Su altri siti se ne discute

Doppietta dell’U.P. Policiano nella 3ª Corsa dell’Acqua: Pastorini e Sadocchi trionfano. - In una mattinata inizialmente minacciata dalla pioggia, poi trasformatasi in una piacevole giornata, si è svolta la 3ª edizione della Corsa dell’Acqua, che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti. La gara è partita alle 9:30 da Buon Riposo, con il colpo di pistola sparato dal presidente di Nuove Acque, Carlo Polci, soddisfatto del successo organizzativo, numerico e tecnico dell’evento.?Il percorso si è snodato attraverso Buon Riposo, Campoluci, Patrignone e Poggio Cuculo. 🔗Leggi su lortica.it

Giochi scolastici giovanili di dama, trionfano gli allievi della primaria di Condera e San Cristoforo - Empatia, rispetto e collaborazione i valori al centro della dama, lo stimolante gioco senza tempo che spinge ad allenare la mente e ad aprirsi a nuovi orizzonti. Una lezione di vita sperimentata sul campo dai giovanissimi studenti dell’istituto comprensivo Catanoso-De Gasperi-San... 🔗Leggi su reggiotoday.it