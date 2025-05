Grave incidente sull’A7 | motociclista sbalzata nella carreggiata opposta è in codice rosso

Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente ha sconvolto l'A7, dove una motociclista è stata sbalzata nella carreggiata opposta ed è attualmente in codice rosso. L'incidente, avvenuto al chilometro 125 in direzione sud tra Bolzaneto e Busalla, ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti. Le prime ricostruzioni indicano che la donna avrebbe perso il controllo del suo mezzo.

