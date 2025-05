Grasso | Una società che non si preoccupa della sicurezza è una società destinata a fallire

La sicurezza rappresenta un pilastro fondamentale in ogni società, paragonabile alla vita e alla libertà. In un'epoca caratterizzata da incertezze, è cruciale affrontare i rischi con consapevolezza e soluzioni efficaci. Ignorare questa realtà porta inevitabilmente al fallimento collettivo, poiché è solo attraverso la protezione attiva che una comunità può prosperare.

(Adnkronos) – “La sicurezza è sullo stesso piano della vita e della libertà: non significa assenza di pericoli, ma presenza di soluzioni. Proteggere è un dovere, anche in un mondo dove la sicurezza assoluta è impossibile. La sicurezza non è vivere senza rischi, ma sapere come affrontarli. Per questo, il Governo — attraverso il Ministero . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

